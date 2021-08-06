Пирс Броснан трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Пирс Броснан и его возлюбленная женаты 20 лет, и, как утверждает актер, с годами их любовь только крепнет

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Британский актер, всеми любимый Пирс Броснан поделился у себя в Instagram совместными фото с супругой. Так звезда фильмов о Джеймсе Бонде поздравил любимую с годовщиной свадьбы.

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

"Счастливой годовщины, моя дорогая Кили! Моя любовь к тебе растет с каждым днем!" – вот что написано в посте актера.

На левой части коллажа еще молодой обнимает темноволосую красавицу-жену. Справа – фото Пирса и Кили, которое, по всей видимости, было сделано совсем недавно. Несмотря на то, что британский актер поседел, а его супруга приобрела чуть более пышные формы, они по-прежнему любят друг друга.

Пирс Броснан и Кили Шей Смит женаты 20 лет, и с годами их любовь не ослабевает. Многие задаются вопросом, за что такой красавчик любит толстушку-жену? Но Пирсу наплевать на подобные вопросы и уколы в адрес жены, он ее боготворит. И все праздники поздравляет любимую у себя в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

Актриса Кили Шей Смит – вторая жена британского актера. Первой супругой знаменитости была актриса Кассандра Харрис. Мужчина усыновил двух детей возлюбленной от предыдущих отношений, а артистка родила ему сына Шона.

После того, как первая супруга в 1991 году скончалась от рака, Пирс Броснан был долго одинок. И только через десять лет он женился на Кили Шей Смит, с которой у них двое сыновей – Дилан и Пэрис.

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