Редкое фото: Мария Горбань родила и рассекретила необычное имя ребенка

Актриса сериала "Кухня" стала мамой во второй раз и поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Российская актриса Мария Горбань во второй раз стала мамой: звезда показала редкий кадр с малышом и рассекретила его необычное имя.

34-летняя звезда сериала "Кухня" рассказала, что родила сына. Мальчик появился на свет в одном из госпиталей Майами. Об этом яркая блондинка написала на своей странице в Instagram и даже удивила всех коллег и поклонников.

Горбань опубликовала самые первые, а от этого редкие кадры с младенцем, сделанные в больничной палате. Также звезда не стала скрывать необычного имени малыша.

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"Любовь рождает любовь. Привет, Нилан", - подписала фото телезвезда.

Подписчики принялись наперебой поздравлять актрису и ее избранника.

"Какое необычное имя"; "Ура, мамочка"; "Ты крутая, поздравляю"; "Волшебное имя для сыночка"; "Боже, мурашки по телу", - написали поклонники.

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