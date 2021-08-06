Экс-жена Ильича рассказала об отношениях Сони Таюрской с ее сыном

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Экс-жена звезды Little Big Ильича - Ирина Смелая, ответила на вопросы фанатов: певица рассказала, как ее сын общается с новой девушкой отца Софьей Таюрской.

В конце весны 2021 года звезды группы Little Big Софья Таюрская и Ильич (Илья Прусикин) рассекретили свои отношения. Поклонники давно подозревали об этом, но звезды отрицали очевидное. После признания пара перестала скрывать свою связь и начала делиться совместными фото и видео - на некоторых из них Таюрская проводит время с сыном Прусикина от бывшей возлюбленной.

View this post on Instagram A post shared by Ira Smelaya ⠀🔥🔥🔥⠀TATARKA (@smelaya_ira)

Экс-супруга Ильича - Ирина Смелая, решила честно поговорить с поклонниками: певица ответила на самые популярные вопросы в сети.

Больше всего подписчиков интересовала тема личной жизни блогера, а также ее взаимоотношения с экс-мужем и его новой девушкой.

Instagram / smelaya_ira Скрин поста Ирины Смелой

Один из поклонников спросил, как Смелая относится к тому, что ее сын Добрыня общается с Софьей. Оказалось, что между женщинами нет недомолвок и Ирина положительно смотрит на присутствие соперницы в жизни малыша.

Свой ответ артистка подкрепила снимком, на котором Ильич, Добрыня и Соня сидят в лодке.

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