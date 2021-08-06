23:10 06 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6624
  • 100 RUB4.2282
  • USD3.0927
Поиск
Кэмерон Диаз

Все без ума от нее! Кэмерон Диаз показала дочь и произвела фурор в Сети

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (576)
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252521925.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210806/252521934/Vse-bez-uma-ot-nee-Kemeron-Diaz-pokazala-doch-i-proizvela-furor-v-Seti.html

Голливудская звезда вышла на прогулку с маленькой наследницей и сразу же попала "под обстрел" фотографов

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Американская актриса Кэмерон Диаз вышла в свет с 1,5-годовалой дочкой Рэддикс: в Сети умиляются внешностью малышки.

Звезда фильмов "Все без ума от Мэри" и "Маска" призналась, что стала мамой в январе 2020-го. Ребенок стал настоящим подарком судьбы для актрисы и ее мужа-музыканта. Кэмерон сразу же взяла паузу в карьере и занялась воспитанием дочки. Долгое время актриса скрывала Рэддикс от прессы и поклонников, но теперь готова явить ее миру.

Репортеры подловили Диаз во время прогулки с дочкой: актриса забрала девочку с развивающего кружка в Беверли-Хиллз.

Актриса появилась на публике в черном, свободном сарафане: Кэмерон собрала волосы в конский хвост и надела большие солнечные очки.

Фанаты восхитились идиллией, царящей в семье актрисы, и написали много комплиментов ее кудрявой дочке.

"Как быстро растет очаровашка-малышка"; "Рэддикс такая взрослая"; "Все без ума от Рэддикс!"; "Кэмерон выглядит прекрасно, а девочка - чудо", - прокомментировали в Сети.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (576)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться