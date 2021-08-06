Все без ума от нее! Кэмерон Диаз показала дочь и произвела фурор в сети

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Американская актриса Кэмерон Диаз вышла в свет с 1,5-годовалой дочкой Рэддикс: в сети умиляются внешностью малышки.
Звезда фильмов "Все без ума от Мэри" и "Маска" призналась, что стала мамой в январе 2020-го. Ребенок стал настоящим подарком судьбы для актрисы и ее мужа-музыканта. Кэмерон сразу же взяла паузу в карьере и занялась воспитанием дочки. Долгое время актриса скрывала Рэддикс от прессы и поклонников, но теперь готова явить ее миру.
Cameron Diaz was spotted in rare photos with her daughter Raddix, who she took to swim class yesterday https://t.co/5Rsy8GxYsl pic.twitter.com/HBa84uasPC— HollywoodLife (@HollywoodLife) August 4, 2021
Репортеры подловили Диаз во время прогулки с дочкой: актриса забрала девочку с развивающего кружка в Беверли-Хиллз.
Актриса появилась на публике в черном, свободном сарафане: Кэмерон собрала волосы в конский хвост и надела большие солнечные очки.
Фанаты восхитились идиллией, царящей в семье актрисы, и написали много комплиментов ее кудрявой дочке.
"Как быстро растет очаровашка-малышка"; "Рэддикс такая взрослая"; "Все без ума от Рэддикс!"; "Кэмерон выглядит прекрасно, а девочка - чудо", - прокомментировали в сети.
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