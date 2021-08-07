Не пришла на фотосессию: у Кендалл Дженнер хотят отсудить $1,8 млн

На модель мирового уровня подали в суд за то, что она не пришла на запланированную фотосессию

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Американская топ-модель Кендалл Дженнер рискует поплатиться кругленькой суммой за безответственное отношение к работе, сообщает издание ELLE.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, прославившаяся в реалити-шоу "Семейство Кардашян", не пришла на фотосессию, организованную итальянским брендом.

Модный дом, в свою очередь, подал иск против Дженнер в окружной суд США на Манхэттене, требуя возместить ущерб.

photo: Sputnik Американская модель Кендалл Дженнер на красной дорожке в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

В тексте жалобы говорится, что младшая из сестер Кардашьян – Дженнер должна была сняться в двух фотосессиях. Но приняла участие только в одной из них. На второй она так и не появилась.

Как указано в иске, Дженнер заплатили 1,35 миллиона долларов согласно контракту. Теперь модный дом требует возместить ущерб на сумму не менее 1,8 миллиона долларов.

Сама Дженнер ситуацию пока не комментировала.

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