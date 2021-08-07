Не пришла на фотосессию: у Кендалл Дженнер хотят отсудить $1,8 млн

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Американская топ-модель Кендалл Дженнер рискует поплатиться кругленькой суммой за безответственное отношение к работе, сообщает издание ELLE.
Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, прославившаяся в реалити-шоу "Семейство Кардашян", не пришла на фотосессию, организованную итальянским брендом.
Модный дом, в свою очередь, подал иск против Дженнер в окружной суд США на Манхэттене, требуя возместить ущерб.
В тексте жалобы говорится, что младшая из сестер Кардашьян – Дженнер должна была сняться в двух фотосессиях. Но приняла участие только в одной из них. На второй она так и не появилась.
Как указано в иске, Дженнер заплатили 1,35 миллиона долларов согласно контракту. Теперь модный дом требует возместить ущерб на сумму не менее 1,8 миллиона долларов.
Сама Дженнер ситуацию пока не комментировала.
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