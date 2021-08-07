Вкус свободы: Бритни Спирс впервые получила iPad – видео

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Американская звезда поп-музыки Бритни Спирс поделилась новостями с поклонниками – 39-летняя певица сообщила, что у нее появился первый в ее жизни iPad.
Как уверяет Бритни, новый гаджет изменил ее жизнь.
"Ребята, у меня большие новости. Сегодня я получила свой первый iPad. Я так рада! У моих детей был iPad, но я получила свой только сейчас. Это грандиозный день! У меня всегда был маленький телефон, но теперь у меня есть iPad, и я чувствую, что моя жизнь меняется. Я так взволнована!" – говорит воодушевленная Бритни в своем видеообращении.
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Неизвестно, почему раньше у Бритни не было собственного айпада, но поклонники связывают это с жесткими требованиями опекунства, при котором общение певицы с внешним миром жестко контролировал ее отец.
Этим летом певица заявила в суде, что жила в чудовищных условиях. Ее заставляли работать по 10 часов в день без выходных, вынуждали выступать, угрожая лишить возможности видеться с детьми, накачивали наркотическими веществами, против воли отправляли в реабилитационный центр, не разрешали самостоятельно распоряжаться финансами и принимать другие личные решения. Также ей против ее воли установили внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть.
Сейчас Бритни продолжает выступать против своего отца Джейми Спирса, который был назначен на должность ее опекуна в 2008 году. Певица просит суд немедленно отстранить ее отца от полномочий, не дожидаясь следующего судебного заседания, которое назначено на 29 сентября.
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