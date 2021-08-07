Вкус свободы: Бритни Спирс впервые получила iPad – видео

Поп-дива пытается изменить свою жизнь и стать независимой, для этого ей необходимо избавиться от опекунства отца

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Американская звезда поп-музыки Бритни Спирс поделилась новостями с поклонниками – 39-летняя певица сообщила, что у нее появился первый в ее жизни iPad.

Как уверяет Бритни, новый гаджет изменил ее жизнь.

"Ребята, у меня большие новости. Сегодня я получила свой первый iPad. Я так рада! У моих детей был iPad, но я получила свой только сейчас. Это грандиозный день! У меня всегда был маленький телефон, но теперь у меня есть iPad, и я чувствую, что моя жизнь меняется. Я так взволнована!" – говорит воодушевленная Бритни в своем видеообращении.

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Неизвестно, почему раньше у Бритни не было собственного айпада, но поклонники связывают это с жесткими требованиями опекунства, при котором общение певицы с внешним миром жестко контролировал ее отец.

Этим летом певица заявила в суде, что жила в чудовищных условиях. Ее заставляли работать по 10 часов в день без выходных, вынуждали выступать, угрожая лишить возможности видеться с детьми, накачивали наркотическими веществами, против воли отправляли в реабилитационный центр, не разрешали самостоятельно распоряжаться финансами и принимать другие личные решения. Также ей против ее воли установили внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть.

© AP Photo / Damian Dovarganes Бритни Спирс

Сейчас Бритни продолжает выступать против своего отца Джейми Спирса, который был назначен на должность ее опекуна в 2008 году. Певица просит суд немедленно отстранить ее отца от полномочий, не дожидаясь следующего судебного заседания, которое назначено на 29 сентября.

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