Каникулы во Франции: Марина Александрова показала новые фото с детьми

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Российская актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками фотографиями из европейского путешествия.

В начале лета 38-летняя актриса ушла в длительный отпуск со всей семьей: 48-летним мужем Андреем Болтенко, девятилетним сыном Андреем и пятилетней дочерью Катей. Сначала они отдохнули у моря, после посетили Германию, а дальше переместились во Францию.

Первой точкой назначения стал Страсбург, где они сразу же отправились изучать уютные улочки и достопримечательности. Серия снимков была сделана у необычной инсталляции у Страсбургского собора.

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Актриса призналась, что ей самой больше всего по душе фото, где она позирует на фоне ночного города в обнимку с сыном и дочерью.

Но фанаты актрисы обратили внимание на другую фотографию, сделанную на площади у Страсбургского собора. Тут в отражении инсталляции в кадр случайно попал муж актрисы, которого она обычно скрывает от посторонних глаз. Подписчики с умилением отметили, что Андрей на этом фото смотрит на жену абсолютно влюбленными глазами.

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