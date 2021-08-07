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Каникулы во Франции: Марина Александрова показала новые фото с детьми

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (581)
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Sputnik Грузия
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Для семейного отпуска звезда экрана выбрала европейские страны – Германию и Францию

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Российская актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками фотографиями из европейского путешествия.

В начале лета 38-летняя актриса ушла в длительный отпуск со всей семьей: 48-летним мужем Андреем Болтенко, девятилетним сыном Андреем и пятилетней дочерью Катей. Сначала они отдохнули у моря, после посетили Германию, а дальше переместились во Францию.

Первой точкой назначения стал Страсбург, где они сразу же отправились изучать уютные улочки и достопримечательности. Серия снимков была сделана у необычной инсталляции у Страсбургского собора.

Актриса призналась, что ей самой больше всего по душе фото, где она позирует на фоне ночного города в обнимку с сыном и дочерью.

Но фанаты актрисы обратили внимание на другую фотографию, сделанную на площади у Страсбургского собора. Тут в отражении инсталляции в кадр случайно попал муж актрисы, которого она обычно скрывает от посторонних глаз. Подписчики с умилением отметили, что Андрей на этом фото смотрит на жену абсолютно влюбленными глазами.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (581)

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