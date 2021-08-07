"Раздвинь ножки" – инсайдеры назвали имя главной любовницы Кобзона

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Всплыли новые подробности из жизни народного артиста России Иосифа Кобзона, который ушел из жизни несколько лет назад.
Информацию личного характера огласила бывшая администратор "Москонцерта" Нина Федорова. Она утверждает, что у Иосифа Кобзона, который прожил в браке с Нелли Кобзон около 50 лет, были длительные отношения с певицей Людмилой Сенчиной.
Федорова уверена, роман длился несколько лет, а красивая певица сожительствовала с ним в разных точках СССР и чуть не разрушила семью коллеги.
Бывшая администратор "Москонцерта" призналась, что эту информацию она якобы получила от тещи Кобзона. Федорова вспомнила, что несмотря на обаяние и талант Людмилы Сенчиной, за глаза ее всегда называли достаточно нелестно – "Люда, раздвинь ножки".
Иосиф Кобзон не раз упоминался в СМИ как крайне любвеобильный мужчина. Нередко ходили слухи о романах легендарного артиста.
Около года назад вдова исполнителя приняла участие в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Там она подтвердила, что ее супруг и правда изменял ей, а она несколько раз хотела уйти из семьи, но ее "останавливали сильные чувства".
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