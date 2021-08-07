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Певица МакSим

Певица МакSим полностью пришла в себя после искусственной комы

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
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Поклонники все еще переживают за состояние вышедшей из комы артистки и ждут хороших новостей

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Организм певицы МакSим (Марина Абросимова) полноценно восстановил функционирование после искусственной комы, сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".

Артистка несколько недель находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии, с 19 июня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней назад сообщалось, что певица в сознании и идет на поправку.

"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", – говорится в сообщении.

Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

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Теги:
МакSим

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