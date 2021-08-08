"От рассвета до заката Настя тянется в шпагате" – подписчики о новом фото Волочковой

Понятное дело, что фирменный шпагат от Волочковой не мог остаться без едких комментариев, но часть подписчиков хвалит Настю и восхищается ее фигурой

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков горячими фото с отдыха в Греции. На этот раз экс-прима Мариинского театра в очередной раз показала свою фирменную растяжку, причем в двух декорациях – на рассвете и на закате.

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"Вечерело... А на ваш взгляд, какое фото более удачное? На рассвете (первое) или на закате более силуэтное (второе)? За три недели греческого отдыха вроде форма моя физическая на месте", - подписала пост Анастасия.

Понятное дело, что фирменный шпагат от Волочковой не мог остаться без едких комментариев. Но часть подписчиков хвалит Настю и восхищается ее фигурой. "От рассвета, до заката. Настя тянется в шпагате!", "На закате очень красиво", "Фото на закате более удачно по контрасту", - пишут подписчики.

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