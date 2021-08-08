"Люблю молодых!" – чувство юмора Аллы Пугачевой восхитило фанатов

Шоумен преподнес супруге ретро-автомобиль (советский запорожец) и на камеру поинтересовался, подходит ли ей автомобиль

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Юморист Максим Галкин поделился в Instagram новым видео, главной героиней которого стала его жена Алла Пугачева. Фанаты отметили, что певица выглядит гораздо моложе своих лет, а также восхитились искрометным юмором Аллы Борисовны.

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Шоумен преподнес супруге ретро-автомобиль (советский запорожец) и на камеру поинтересовался, подходит ли ей автомобиль.

"Замечательно! Ретро, моего возраста… И размер и цвет… Спасибо, муженек, спасибо!" - ответила ему Алла Борисовна.

Тогда Галкин отметил, что "автомобиль чуть моложе".

"Моложе даже? Ну люблю молодых!" - не растерялась актриса и рассмеялась в камеру.

Напомним, нынешний муж Примадонны Максим Галкин моложе супруги на 27 лет. Пара поженилась в 2011 году, а в сентябре 2013 года у них родились двойняшки Елизавета и Гарри. Видео о буднях своих детей часто выкладывают в соцсетях и Максим, и Алла Борисовна.

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