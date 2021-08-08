"Люблю молодых!" – чувство юмора Аллы Пугачевой восхитило фанатов

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Юморист Максим Галкин поделился в Instagram новым видео, главной героиней которого стала его жена Алла Пугачева. Фанаты отметили, что певица выглядит гораздо моложе своих лет, а также восхитились искрометным юмором Аллы Борисовны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шоумен преподнес супруге ретро-автомобиль (советский запорожец) и на камеру поинтересовался, подходит ли ей автомобиль.
"Замечательно! Ретро, моего возраста… И размер и цвет… Спасибо, муженек, спасибо!" - ответила ему Алла Борисовна.
Тогда Галкин отметил, что "автомобиль чуть моложе".
"Моложе даже? Ну люблю молодых!" - не растерялась актриса и рассмеялась в камеру.
Напомним, нынешний муж Примадонны Максим Галкин моложе супруги на 27 лет. Пара поженилась в 2011 году, а в сентябре 2013 года у них родились двойняшки Елизавета и Гарри. Видео о буднях своих детей часто выкладывают в соцсетях и Максим, и Алла Борисовна.
Читайте также:
- Денис Клявер взорвал Сеть умилительным видео
- "Петух снес!" - Лиза Галкина отгадала старую как мир загадку и удивила папу
- "Миллион алых роз" Пугачевой перепели по-японски, и это нужно услышать