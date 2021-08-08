09:41 08 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск

Угадайте, кого журнал Forbes назвал самой богатой голливудской актрисой?

© AP Photo / Chris Pizzello/Pool
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (586)
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1c/251589500.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210808/252530921/Ugadayte-kogo-zhurnal-Forbes-nazval-samoy-bogatoy-gollivudskoy-aktrisoy.html

Пять лет назад актриса создала продюсерскую компанию "Hello Sunshine", и буквально на днях стало известно, что крупная организация приобретает ее контрольный пакет акций

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Журнал Forbes регулярно составляет списки самых богатых артистов и бизнесменов. На этот раз стало известно имя самой финансово успешной кино-дивы.

В настоящее время состояние самой богатой актрисы, которой стала Риз Уизерспун, составляет примерно 400 миллионов долларов. Конечно, Риз – востребованная актриса, но все эти миллионы она заработала не только снимаясь в кино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Пять лет назад актриса создала продюсерскую компанию "Hello Sunshine". Сначала потому, что хотела выпустить на большой экран адаптацию книг о женщинах. Но буквально на днях стало известно, что другая крупная организация приобретает контрольный пакет акций "Hello Sunshine".

По условиям сделки Риз сохранит за собой 18% ценных бумаг и получит 120 миллионов долларов чистой прибыли после уплаты налогов. Стоимость самого предприятия оценивается примерно в 900 миллионов долларов.

Что касается той части денег, которые она зарабатывает на съемочной площадке, по словам инсайдеров, за продюсирование одного эпизода передачи "Утреннее шоу" Риз получает около 1,2 миллиона долларов.

Однако Риз не останавливается - пробует свои силы и в других сферах деятельности.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (586)
Теги:
Риз Уизерспун, Forbes

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Искусство на рынке: в Гюмри проходит фестиваль социального искусства
Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться