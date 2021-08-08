Угадайте, кого журнал Forbes назвал самой богатой голливудской актрисой?

Пять лет назад актриса создала продюсерскую компанию "Hello Sunshine", и буквально на днях стало известно, что крупная организация приобретает ее контрольный пакет акций

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Журнал Forbes регулярно составляет списки самых богатых артистов и бизнесменов. На этот раз стало известно имя самой финансово успешной кино-дивы.

В настоящее время состояние самой богатой актрисы, которой стала Риз Уизерспун, составляет примерно 400 миллионов долларов. Конечно, Риз – востребованная актриса, но все эти миллионы она заработала не только снимаясь в кино.

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Пять лет назад актриса создала продюсерскую компанию "Hello Sunshine". Сначала потому, что хотела выпустить на большой экран адаптацию книг о женщинах. Но буквально на днях стало известно, что другая крупная организация приобретает контрольный пакет акций "Hello Sunshine".

По условиям сделки Риз сохранит за собой 18% ценных бумаг и получит 120 миллионов долларов чистой прибыли после уплаты налогов. Стоимость самого предприятия оценивается примерно в 900 миллионов долларов.

Что касается той части денег, которые она зарабатывает на съемочной площадке, по словам инсайдеров, за продюсирование одного эпизода передачи "Утреннее шоу" Риз получает около 1,2 миллиона долларов.

Однако Риз не останавливается - пробует свои силы и в других сферах деятельности.

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