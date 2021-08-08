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Евгения Огурцова

Женя Ранетка показала первое фото новорожденной дочки

photo: ogyrtsova_official / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (587)
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Новоиспеченная мама рассказала, что девочку назвали Евой, а родилась совсем крошкой – 49 сантиметров и 2940 граммов

Неделю назад Женя из группы "Ранетки" стала мамой во второй раз. И вот теперь известно, что она родила девочку, которой дали романтичное имя Ева. Этими новостями певица поделилась у себя в Instagram.

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Публикация от ЖЕНЯ ОГУРЦОВА (@ogyrtsova_official)

"Спасибо, милая, что выбрала нашу семью! Тебе у нас обязательно понравится, вот увидишь", - эти трогательные слова – часть поста Жени.

Новоиспеченная мама рассказала, что девочка появилась на свет 2 августа 2021 года в 11 часов 13 минут по московскому времени. Девочку назвали Евой. Родилась совсем крошкой – 49 сантиметров и 2940 граммов.

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Публикация от ЖЕНЯ ОГУРЦОВА (@ogyrtsova_official)

Напомним, Женя Огурцова выходила замуж трижды. Во втором браке она родила сына Марка, но сохранить семью не смогла. Третьим супругом певицы и отцом Евы стал музыкант Николай Осипов, за которого Евгения вышла замуж в 2019 году.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (587)

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