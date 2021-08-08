Меган Маркл в очередной раз "подколола" королевскую семью

Видео в обществе восприняли неоднозначно. Многих англичан задело то, что их, как и королевскую семью, высмеивают

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. На днях герцогине Сассекской, актрисе Меган Маркл исполнилось 40 лет. В этот день она решила выступить публично: записала видеообращение и анонсировала запуск новой инициативы "40 х 40". Что это за инициатива и как на этот раз актриса "подколола" королевскую семью, читайте в материале Sputnik Грузия.

Надо заметить, это первое публичное видео Меган после рождения дочери. Вместе с именинницей в ролике снята американская актриса и комедиантка Мелиса Маккарти.

Меган решила запустить новую инициативу в поддержку женщин, которые возвращаются на работу. Причины, по которым они временно были неработоспособны, могут быть самые разнообразные. Женщины уходят в декрет, посвящая себя воспитанию детей, или же кто-то мог потерять работу из-за пандемии COVID-19.

Почему проект получил название "40х40"? Дело в том, что Меган Маркл обратилась к сорока известным людям и попросила их уделить всего сорок минут их времени проекту. Меган просит от знаменитостей наставничества и мотиваций для женщин, которые вновь возвращаются к работе. Также Меган надеется, что к инициативе подключатся и обычные люди.

Видео в обществе восприняли неоднозначно. Многих англичан задело то, что их, как и королевскую семью, высмеивает Мелисса Маккарти. По сценарию, юмористка не сразу понимает, что говорит с герцогиней, но, когда все-таки до нее дошло, она молниеносно переодевается. И появляется в кадре уже в цветастом платье, шляпке и с чашкой чая в руках. Критики считают, что это неуважительная отсылка к жизни Меган в королевской семье, отсылка на стереотипы о Британии. Мол даже в день рождения Меган не смогла удержаться от уколов в адрес королевской семьи.

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