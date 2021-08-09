Мечты сбываются? Бритни Спирс выбрала место для своей свадьбы

Певица не перестает надеяться на счастливый исход событий в суде и планирует торжество со своим бойфрендом

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс определилась с местом для празднования своей свадьбы: звезда верит – ее мечта обязательно сбудется.

В последние недели в Cети обсуждали предполагаемую помолвку Спирс с тренером Сэмом Асгари. В июле певицу увидели на публике с шикарным кольцом на безымянном пальце. До этого Сэм легко уходил от этой темы, но на этот раз подобный трюк явно не сработает.

Издание In Touch поведало миру о том, что Спирс и ее молодой бойфренд серьезно настроены на свадьбу. Бритни даже начала присматривать место для проведения церемонии и остановилась на острове в Тихом океане – Мауи.

Остров Спирс предпочла не просто так. Это "романтичный уголок", где пара не раз скрывалась от всего мира. И со слов близкого товарища, влюбленные хотят пожениться на частном пляже отеля The Montage Kapula Beach.

"Камнем преткновения" перед свадьбой всегда был отец певицы Джейми Спирс, но теперь ситуация может резко измениться в сторону поп-звезды – окончание суда по делу об опеке близится к концу и может закончиться освобождением Бритни от отцовского гнета.

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