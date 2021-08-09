Усы рулят! – волосатые женщины в клипе от Little Big взорвали Сеть

В клипе все женщины – обладательницы пышных усов или даже бороды, которые дефилируют по пляжу и строят глазки мужчинам

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Видео на трек Moustache (переводится как "усы") Little Big и победительницы Евровидения из Израиля Нетты Барзилай взорвало Cеть. Более двух миллионов просмотров на YouTube, тысячи комментариев – и все потому, что таких женщин вы еще не видели.

В клипе все женщины – обладательницы пышных усов или даже бороды (как у героини Кати Варнава). Они дефилируют по пляжу и строят глазки мужчинам. Чтобы сделать свои усы гуще, дамы способны на все – даже обрить конкуренток. Именно так и поступают вокалистки Софья Таюрская и Нетта Барзилай.

"Нетта просто бомбически вписалась в эту кампанию", "Клип посвящен памяти об ушедших усах Ильича)) Варнаву еще жалко", "Нетта и Соня очень красивые и их усики это подтверждают!" – комментируют в YouTube подписчики группы.

А солист группы Илья Прусикин подливает масла в огонь, выкладывая у себя в Instagram смешные посты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

"Целовались хоть раз с усатой женщиной? Делитесь опытом)))", – пишет Ильич.

Остроумию ответов на этот вопрос можно позавидовать. "Да, но потом оказалось это мой дед", "С усами определенно лучше))", "Я на такой женат", – комментируют пост подписчики.

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