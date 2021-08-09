14:40 09 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Little Big на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Усы рулят! – волосатые женщины в клипе от Little Big взорвали Сеть

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (591)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/07/251953133.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210809/252539008/Usy-rulyat--volosatye-zhenschiny-v-klipe-ot-Little-Big-vzorvali-Set.html

В клипе все женщины – обладательницы пышных усов или даже бороды, которые дефилируют по пляжу и строят глазки мужчинам

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Видео на трек Moustache (переводится как "усы") Little Big и победительницы Евровидения из Израиля Нетты Барзилай взорвало Cеть. Более двух миллионов просмотров на YouTube, тысячи комментариев – и все потому, что таких женщин вы еще не видели.

В клипе все женщины – обладательницы пышных усов или даже бороды (как у героини Кати Варнава). Они дефилируют по пляжу и строят глазки мужчинам. Чтобы сделать свои усы гуще, дамы способны на все – даже обрить конкуренток. Именно так и поступают вокалистки Софья Таюрская и Нетта Барзилай.

"Нетта просто бомбически вписалась в эту кампанию", "Клип посвящен памяти об ушедших усах Ильича)) Варнаву еще жалко", "Нетта и Соня очень красивые и их усики это подтверждают!" – комментируют в YouTube подписчики группы.

А солист группы Илья Прусикин подливает масла в огонь, выкладывая у себя в Instagram смешные посты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

"Целовались хоть раз с усатой женщиной? Делитесь опытом)))", – пишет Ильич.

Остроумию ответов на этот вопрос можно позавидовать. "Да, но потом оказалось это мой дед", "С усами определенно лучше))", "Я на такой женат", – комментируют пост подписчики.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (591)
Теги:
Little Big, Софья Таюрская, Илья Прусикин

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Фейерверк над Олимпийским стадионом в Токио во время церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады
Прощальный фейерверк в Токио осветил небо на церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться