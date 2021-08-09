Бывшая участница "ВИА Гры" показала видео с возлюбленным

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Бывшая солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег показала своего возлюбленного. Она опубликовала у себя в Instagram видео, на котором танцует с любимым.
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"Спасибо Всевышнему, что 4 года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя", – подписала пост Эрика.
Напомним, Эрика стала участницей группы "ВИА Гра" после проекта "Хочу V ВИА Гру", который проходил в 2013 году. В мае 2020-го она покинула коллектив. В октябре 2020 года вокалистка уехала из России.
Роман с казахским бизнесменом по имени Михаил у Эрики начался еще в 2019-м. Кроме постов с подарками от любимого и упоминаний о нем, ранее Эрика никогда его не показывала. И вот теперь любимый певицы рассекречен.
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