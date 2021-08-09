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Эрика Герцег

Бывшая участница "ВИА Гры" показала видео с возлюбленным

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (592)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210809/252540727/Byvshaya-uchastnitsa-VIA-Gry-pokazala-video-s-vozlyublennym.html

Роман с казахским бизнесменом по имени Михаил у Эрики начался еще в 2019 году, однако певица никогда его не показывала

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Бывшая солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег показала своего возлюбленного. Она опубликовала у себя в Instagram видео, на котором танцует с любимым.

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Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg)

"Спасибо Всевышнему, что 4 года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя", – подписала пост Эрика.

Напомним, Эрика стала участницей группы "ВИА Гра" после проекта "Хочу V ВИА Гру", который проходил в 2013 году. В мае 2020-го она покинула коллектив. В октябре 2020 года вокалистка уехала из России.

Роман с казахским бизнесменом по имени Михаил у Эрики начался еще в 2019-м. Кроме постов с подарками от любимого и упоминаний о нем, ранее Эрика никогда его не показывала. И вот теперь любимый певицы рассекречен.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (592)
Теги:
Группа "ВИА Гра"

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