Бузова анонсировала выход своего третьего альбома

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Еще не успела Ольга Бузова вернуться из отпуска, как с головой в работу. Сегодня певица анонсировала выход своего нового альбома.
"Даты предзаказа и релиза самого альбома, я объявлю ещё отдельно. Но сейчас хочу просто сказать СПАСИБО всем тем, кто принимал участие в создание этого наикрутейшего альбома!!!", - пишет певица у себя а Instagram.
На фото в посте Ольга с огромнейшим букетом красно-белых роз. Часть подписчиков поздравляет певицу, часть критикует (любимое дело – критика Бузовой в Instagram).
Кстати этот же букет засветился в TikTok певицы. И его уже она подписала так "Сколько их тут?".
В TikTok тоже два вида комментариев - кто-то поддерживает и хвалит Ольгу, кто-то предлагает успокоиться, мол "рожать пора".
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