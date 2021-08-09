Бузова анонсировала выход своего третьего альбома

Часть подписчиков поздравляет певицу, часть критикует, предлагая успокоиться, потому что "рожать пора"

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Еще не успела Ольга Бузова вернуться из отпуска, как с головой в работу. Сегодня певица анонсировала выход своего нового альбома.

"Даты предзаказа и релиза самого альбома, я объявлю ещё отдельно. Но сейчас хочу просто сказать СПАСИБО всем тем, кто принимал участие в создание этого наикрутейшего альбома!!!", - пишет певица у себя а Instagram.

photo: buzova86 / Instagram Скрин поста Ольги Бузовой

На фото в посте Ольга с огромнейшим букетом красно-белых роз. Часть подписчиков поздравляет певицу, часть критикует (любимое дело – критика Бузовой в Instagram).

Кстати этот же букет засветился в TikTok певицы. И его уже она подписала так "Сколько их тут?".

В TikTok тоже два вида комментариев - кто-то поддерживает и хвалит Ольгу, кто-то предлагает успокоиться, мол "рожать пора".

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