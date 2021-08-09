"Где щеки?" Мадонну чуть не перепутали с сестрой Ким Кардашьян

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Американскую певицу Мадонну чуть не перепутали с Instagram-блогером и сестрой Ким Кардашьян – Хлое: в Сети разгорелись ярые обсуждения по поводу внешности артистки.

Мадонне не впервой удивлять Сеть – на протяжении нескольких месяцев звезда меняет свою внешность и эпатирует публику. Сначала фанаты были уверены, что звезда прибегла к помощи пластической хирургии, но после поняли, что все изменения – результат ретуши на фото.

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Недавно Мадонна поделилась фотографией, на которой ее узнали далеко не все подписчики.

Больше всего фанатов смутила форма лица звезды. Никто не понял, что произошло со щеками и скулами певицы.

"Мадонна Кардашьян", "Зачем вы пытаетесь стать еще одной Кардашьян?", "Где щеки?", "Вернись в себя, ты не Хлое", – написали в Сети.

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Сравнение с сестрой Ким вполне объяснимо – из-за большой разницы в кадрах "до" и "после", Хлое подозревали в ринопластике, что блогер продолжает отрицать.

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