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Вера Брежнева

"Не кисло набрал!" – за неделю новый клип Брежневой посмотрели три миллиона раз

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (598)
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Sputnik Грузия
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Режиссер клипа Алан Бадоев считает, что Вера сыграла новую для себя роль безупречно. С ним согласна и многомиллионная армия поклонников звезды

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. "Розовый дым" Веры Брежневой за неделю посмотрели более трех миллионов подписчиков на YouTube. Банальная история о измене, но как снята!

Любопытно, но певица решила подразнить своих подписчиков. Ведь многие считали, что клип автобиографичен и передает чувства Веры. 

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, – это слухи, предположения и догадки. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я…" – написала Брежнева у себя в Instagram в день премьеры клипа.

Героиня Брежневой в клипе подозревает своего возлюбленного в измене.

Однако режиссер клипа Алан Бадоев считает, что Вера сыграла новую для себя роль безупречно. С ним согласна и многомиллионная армия поклонников звезды.

"Сейчас каждый второй живет в стиле "розовый дым", кому-то это нравится и совесть никогда не проснется", "Как же Алан Бадоев, шикарно раскрыл ее в этом клипе", "Алан Бадоев всегда снимает шедевры, что тут сказать", "Три миллиона! Не кисло набрал клип! Молодцы все участники!" – вот только часть восторженных отзывов подписчиков на YouTube.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (598)
Теги:
Вера Брежнева

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