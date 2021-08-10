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Телеведущая, певица Ольга Бузова

"Бузова захватывает Беларусь!" – певица стала наставником "Х Фактора" в Минске

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (598)
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Sputnik Грузия
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Как и во всех постах Бузовой, подписчики поделились на два лагеря – те, кто поддерживает певицу, и те, кто критикует

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. С сегодняшнего дня в Беларуси начались съемки национальной версии музыкального телешоу "Х Фактор". То, что певица Ольга Бузова стала в нем наставником, певица рассказала несколько часов назад у себя в Instagram.

Скрин поста Ольги Бузовой
photo: buzova86 / Instagram
Скрин поста Ольги Бузовой

"Минск 🇧🇾 Я на месте ❤️ Прилетела к вам, и привезла с собой океан любви… Приятно быть единственной наставницей в первом сезоне. Очень волнуюсь", – пишет певица.

Как и во всех постах Бузовой, подписчики поделились на два лагеря – те, кто поддерживает певицу, и те, кто критикует.

"Ура, как же я ждал X фактор с твоим участием", "Блин, ну молодец! С 0 до такого уровня! Надо иметь стальные… нервы", "Оля ждем много сторис с проекта. Это нереально крутой опыт быть наставницей", – пишут те, кто "за Бузову".

"Бузова захватывает Беларусь!", "Оставайся там, пожалуйста, Олечка. На год хотя бы", – пишут те кто любит покритиковать.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (598)
Теги:
Ольга Бузова, Х-Фактор

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