Очень волновалась: Вера Брежнева трогательно обратилась к МакSим

Жена Константина Меладзе поделилась своими волнениями по поводу коллеги, которая недавно вышла из искусственной комы

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Певица Вера Брежнева записала трогательное послание для певицы МакSим – артистка призналась, что не находила места от волнения за коллегу.

За состоянием Марины Максимовой следят поклонники, близкие и коллеги по цеху. Многие записывают клипы, перепевают ее песни и говорят о звезде в своих блогах. Недавно в Сети появилась радостная весть – МакSим пришла в себя после комы и начала идти на поправку. Артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем здоровье.

Многие знаменитости мгновенно отреагировали на новую публикацию МакSим. Среди других звезд выделилась Вера Брежнева.

photo: ververa / Instagram Скрин поста Веры Брежневой

Артистка обратилась к МакSим через сторис Instagram и растрогала всех подписчиков.

"Очень радостная новость, ура! Желаю правильно восстановиться и набраться сил, МакSим", – написала Брежнева, отметив, что все "очень волновались".

До этого поклонники пересматривали трогательное видео Брежневой с Меладзе – сейчас пара отправилась в летнее путешествие.

Читайте также: