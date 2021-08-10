Очень волновалась: Вера Брежнева трогательно обратилась к МакSим

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Певица Вера Брежнева записала трогательное послание для певицы МакSим – артистка призналась, что не находила места от волнения за коллегу.
За состоянием Марины Максимовой следят поклонники, близкие и коллеги по цеху. Многие записывают клипы, перепевают ее песни и говорят о звезде в своих блогах. Недавно в Сети появилась радостная весть – МакSим пришла в себя после комы и начала идти на поправку. Артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем здоровье.
Многие знаменитости мгновенно отреагировали на новую публикацию МакSим. Среди других звезд выделилась Вера Брежнева.
Артистка обратилась к МакSим через сторис Instagram и растрогала всех подписчиков.
"Очень радостная новость, ура! Желаю правильно восстановиться и набраться сил, МакSим", – написала Брежнева, отметив, что все "очень волновались".
До этого поклонники пересматривали трогательное видео Брежневой с Меладзе – сейчас пара отправилась в летнее путешествие.
Читайте также:
- "Благодарна вам, врачам и Богу": МакSим впервые вышла на связь с фанатами
- Так выглядит счастье: Брежнева сняла трогательное видео с Меладзе
- Денис Проценко похвалил врачей, которые спасли певицу МакSим
- "Не кисло набрал!" – за неделю новый клип Брежневой посмотрели три миллиона раз