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Певец Валерий Сюткин с супругой Виолой

Жена Валерия Сюткина показала фото с дня рождения младшего сына

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (602)
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Пользователи Сети, наряду со многими звездами, желают малышу здоровья и дарят счастливым родителям комплименты

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Сегодня в семье известного российского певца Валерия Сюткина праздник. Младшему сыну Льву исполнился годик. Супруга исполнителя Виола Сюткина показала в Instagram фото счастливого именинника.

"Вот и встретили первый день рождения нашего сына! Будь здоров, Левушка, пусть каждый Новый год твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем! Любим тебя, наш сыночек!" – написала мама именинника в посте.

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Публикация от Viola Syutkina (@violaviva)

Среди первых комментариев и поздравлений – теплые слова от звездных друзей.

"Какой же он сладкий!" – пишет певец и композитор Игорь Николаев. "Сладкие щечки)))", – пишет бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова.

Пользователи Сети желают малышу здоровья и дарят счастливым родителям комплименты.

Напомним, певец Валерий Сюткин стал одним из главных ньюсмейкеров прошлого года – певцу было 62, когда он вновь стал отцом. 44-летняя жена Виола родила ему сына. Мальчика назвали Лео.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (602)
Теги:
Валерий Сюткин

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