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Певица Настя Каменских

Смех, вино и лишние килограммы: Каменских рассказала о своих успехах

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (602)
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Жена рэпера Потапа призналась, что пытается отыскать свой баланс и прокомментировала слухи о беременности

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Певица Настя Каменских "похвасталась" своими успехами – звезда призналась, что учится расслабляться с помощью "рек вина", еды и безграничного смеха.

Недавно фанаты заподозрили Каменских в беременности, но сама певица не спешила комментировать эти слухи. Спустя время Настя решила развеять сомнения публики и поделилась откровенным признанием.

Каменских заявила, что не беременна и просто-напросто поправилась. Лишние килограммы стали следствием того, что звезда разучилась расслабляться.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я не умею расслабляться и мне приходится этому учиться. У меня уже есть успехи – бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех", – написала звезда и отметила, что теперь ей нужно найти в этом потерянный баланс.

Фанаты решили помочь артистке и мгновенно откликнулись на призыв – подписчики поделились своими жизненными советами.

"Пить вино и много танцевать", "Красивое белье и лишние кг не грозят", "Ловите дзен, качайте пресс смехом", "Просто любите. Себя, его и жизнь", – написали подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (602)
Теги:
Настя Каменских

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