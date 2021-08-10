"Сергей даже не видел меня на сцене!": Бузова ответила на критику Безрукова

По словам артистки, когда она слышит негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели ее в спектакле, она расстраивается

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. "Чудный грузин" во МХАТе с участием Ольги Бузовой собрал богатый урожай критики. Кто-то рукоплещет Бузовой-актрисе, а кто-то продолжает критиковать. На этот раз Ольга Бузова не сдержалась и ответила на недавнюю критику актера Сергея Безрукова.

Напомним, Безруков в шутку сказал: "Хорошо, что Константин Сергеевич (подразумевает Станиславского – ред.) до этого не дожил". Это Безруков так отозвался об участии Ольги Бузовой в том самом скандальном спектакле.

Шоу-дива не оставила без внимания такие слова Безрукова и в недавнем интервью HELLO! ответила обидчику.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Актер Сергей Безруков

"Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!" – сказала Ольга журналистам.

Она высказалась и о том, что думает об остальных своих обидчиках.

"Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики, с ними все давно ясно, но когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это нечестно", – отметила Бузова.

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