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Рэпер Дава

Рэпер Дава рассмешил подписчиков в TikTok

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (605)
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Sputnik Грузия
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Кстати, видео снято, скорее всего, в Армении, где последние дни отдыхает ведущий. Он часто выкладывает фото и видео из поездки по Армении

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Дава, он же Давид Манукян, в последнее время добавил самоиронии в свои соцсети. Вот и сейчас рэпер в TikTok показал, какой он "рукастый" мужчина.

"Когда тренд пошел не по плану. Знакомо тем, у кого есть изики?" – подписал пост Дава.

 

Для непосвященных и не понять, что такое "изики". Но те, кто в теме, поймут, что пост посвящен не только ловким рукам рэпера, но и пострадавшим во время съемок белым кроссовкам друга Давы.

Кстати, видео снято, скорее всего, в Армении, где последние дни отдыхает ведущий. Он часто выкладывает фото и видео из поездки по Армении у себя в Instagram.

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Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

А недавно на улице Еревана ведущий шоумен встретил мальчика, вокал которого его поразил. И он решил забрать его в Москву и поддержать на старте сценической карьеры.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (605)
Теги:
Давид Манукян (Дава)

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