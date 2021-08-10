Рэпер Дава рассмешил подписчиков в TikTok

Кстати, видео снято, скорее всего, в Армении, где последние дни отдыхает ведущий. Он часто выкладывает фото и видео из поездки по Армении

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Дава, он же Давид Манукян, в последнее время добавил самоиронии в свои соцсети. Вот и сейчас рэпер в TikTok показал, какой он "рукастый" мужчина.

"Когда тренд пошел не по плану. Знакомо тем, у кого есть изики?" – подписал пост Дава.

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Для непосвященных и не понять, что такое "изики". Но те, кто в теме, поймут, что пост посвящен не только ловким рукам рэпера, но и пострадавшим во время съемок белым кроссовкам друга Давы.

Кстати, видео снято, скорее всего, в Армении, где последние дни отдыхает ведущий. Он часто выкладывает фото и видео из поездки по Армении у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

А недавно на улице Еревана ведущий шоумен встретил мальчика, вокал которого его поразил. И он решил забрать его в Москву и поддержать на старте сценической карьеры.

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