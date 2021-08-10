"Свободу Бритни!": фанаты подняли флаг в честь Спирс

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Американскую поп-звезду Бритни Спирс, которую 13 лет контролировал отец-опекун, поддержали американцы – фанаты подняли флаг с призывом "Свободу Бритни!"
Последние 13 лет Спирс провела под гнетом отца и его помощников под предлогом заболевания. Звезду принуждали принимать медикаменты, запрещали ей выходить замуж и иметь детей, а также не пускали встречаться с друзьями. Все это взволновало фанатов и заставило их действовать.
Американские поклонники Спирс подняли флаг в защиту любимого кумира. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
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Спирс опубликовала видео, на котором запечатлен мужчина, одетый в футболку с ее изображением. В руках он держал ярко-розовый флаг с надписью "Свободу Бритни!"
"Мы с тобой", "Долой ее семью", "Ты сильна, королева", "Спасем Бритни вместе", – поддержали другие подписчики.
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