15:31 10 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6493
  • 100 RUB4.2270
  • USD3.1050
Поиск
Кристина Асмус

Опухшее лицо и бинты на голове: Кристина Асмус испугала поклонников

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (605)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252215106.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210810/252550559/Opukhshee-litso-i-binty-na-golove-Kristina-Asmus-ispugala-poklonnikov.html

Звезда сериала "Интерны" показала себя в самом неожиданном образе и шокировала всех поклонников

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Российская телезвезда Кристина Асмус испугала поклонников: звезда показала себя "во всей красе" – с перебинтованной головой и опухшим лицом.

Асмус улетела сниматься в новом фильме на Шри-Ланку. На остров она взяла дочь от Гарика Харламова – Настю. В своем Instagram актриса показала, как проводит время с наследницей, а после шокировала всех кадром со съемочной площадки.

Распухшая Асмус с перебинтованной головой испугала фанатов. Поклонники не сразу смогли узнать красавицу-актрису.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Фото с ретушью и без. Между этими фото ровно час. Настя приехала на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали романтичную сцену. А сразу после него – сцену в больнице", – поделилась Кристина.

Многие подписчики сразу поняли, что дело в качественном гриме, но некоторые подумали, что звезда оказалась в беде.

"Браво гримерам", "Что случилось?", "Гарик вернулся?", "Какое из этих двух фото с ретушью?", "Мда, красотка", "До и после", – написали фанаты.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (605)
Теги:
Кристина Асмус

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Греция: Местные жители на Эвии помогают в борьбе против лесных пожаров
Местные жители на Эвии помогают в борьбе против лесных пожаров – видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться