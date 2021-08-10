Опухшее лицо и бинты на голове: Кристина Асмус испугала поклонников

Звезда сериала "Интерны" показала себя в самом неожиданном образе и шокировала всех поклонников

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Российская телезвезда Кристина Асмус испугала поклонников: звезда показала себя "во всей красе" – с перебинтованной головой и опухшим лицом.

Асмус улетела сниматься в новом фильме на Шри-Ланку. На остров она взяла дочь от Гарика Харламова – Настю. В своем Instagram актриса показала, как проводит время с наследницей, а после шокировала всех кадром со съемочной площадки.

Распухшая Асмус с перебинтованной головой испугала фанатов. Поклонники не сразу смогли узнать красавицу-актрису.

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"Фото с ретушью и без. Между этими фото ровно час. Настя приехала на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали романтичную сцену. А сразу после него – сцену в больнице", – поделилась Кристина.

Многие подписчики сразу поняли, что дело в качественном гриме, но некоторые подумали, что звезда оказалась в беде.

"Браво гримерам", "Что случилось?", "Гарик вернулся?", "Какое из этих двух фото с ретушью?", "Мда, красотка", "До и после", – написали фанаты.

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