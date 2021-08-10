По форме живота: в Сети определили пол будущего ребенка Нюши

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Поклонники определили пол будущего ребенка певицы Нюши – в этом фантам помогла новая фотосессия звезды на Кипре.
Певица Анна Шурочкина скоро снова станет мамой. У звезды уже подрастает дочка от мужа Игоря Сивого, которую зовут Симба. В ожидании малыша Нюша улетела отдыхать с семьей на Кипр, где показала семейную фотосессию.
Поклонники рассмотрели новый снимок Нюши и сделали свои выводы – в Сети определили пол будущего ребенка артистки.
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На фотографиях Нюша позировала с дочкой. Певица в струящемся платье с перламутровым отливом выглядела просто шикарно, как и Симба в белоснежном платье в мелкий горошек.
Фанаты обсудили не только наряд звезды, но и форму ее живота. Большинство пришло к мнению, что Шурочкина ждет мальчика.
"А в животике мальчик", "По форме живота точно сын", "Прекрасная мамочка", "Невероятные красотки", "Будет братик?" – написали фанаты.
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