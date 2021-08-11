"С высокой горы нырнула в море" – поклонники комментируют отдых Клавы Коки в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Еще вчера дразнила всех чудными видами с гор Грузии, а сегодня щеголяет в бикини на яхте. Молодежная певица Клава Кока показала в Instagram очередные фото с отдыха – на этот раз из черноморского Батуми.
"Держу курс на продуктивную осень, наслаждаясь последними деньками отпуска", – подписала пост певица. На фото девушка демонстрирует прекрасную фигуру и ровный загар. Белоснежный купальник, несомненно, подчеркивает достоинства звезды.
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"С высокой горы нырнула в море! Красотка!", "Кто-то позвонит в пожарную часть, потому что этот пост – огонь", "Может Фан встречу в Батуми?", – пишут верные подписчики звезды.
Напомним, ранее звезда делилась фото с живописного отдыха в Казбеги, даже "засветилась" на коне, подписав пост, что ищет принца на белом коне.
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Тогда подписчики так забавно комментировали пост, просто нет слов. Вот один из них: "В Грузии все такое грузинское… Даже конь похож на грузина".
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