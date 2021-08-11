"Когда чувство юмора зашкаливает" – поклонники о шутке Асмус над разводом с Харламовым

За десять дней пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. Вот как надо рассказывать о своих разводах

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Была любовь и вот ее нет. Уже не мало времени прошло с развода звезд Кристины Асмус и Гарика Харламова, а поклонники никак не поймут причины расставания. Похоже, Кристина сама решила расставить точки над i и опубликовала видеопост у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Настоящая причина развода", – подписала видео звезда. А на нем она в процессе снятия грима. Парикмахер снимает с певицы шиньон, и ее шевелюра становится куда более скромной…

"Когда чувство юмора зашкаливает!", "Как долго я этого ждала!!! Вот оно, наконец-то, разоблачение! Пазл сложился! Кристи, обожаю!", "Причина серьезная", – высоко оценили самоиронию актрисы подписчики. Кстати, за десять дней пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. Вот как надо рассказывать о своих разводах!

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