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Актриса Кристина Асмус

"Когда чувство юмора зашкаливает" – поклонники о шутке Асмус над разводом с Харламовым

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (608)
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Sputnik Грузия
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За десять дней пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. Вот как надо рассказывать о своих разводах

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Была любовь и вот ее нет. Уже не мало времени прошло с развода звезд Кристины Асмус и Гарика Харламова, а поклонники никак не поймут причины расставания. Похоже, Кристина сама решила расставить точки над i и опубликовала видеопост у себя в Instagram.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Настоящая причина развода", – подписала видео звезда. А на нем она в процессе снятия грима. Парикмахер снимает с певицы шиньон, и ее шевелюра становится куда более скромной…

"Когда чувство юмора зашкаливает!", "Как долго я этого ждала!!! Вот оно, наконец-то, разоблачение! Пазл сложился! Кристи, обожаю!", "Причина серьезная", – высоко оценили самоиронию актрисы подписчики. Кстати, за десять дней пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. Вот как надо рассказывать о своих разводах!

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (608)
Теги:
Кристина Асмус, Гарик Харламов

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