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Наташа Королев и Сергей Глушко

"И танцует, и поет, и изменяет" – поклонники не поверили в идиллию Тарзана с Королевой

© photo: Sputnik / Andrey Stenin
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210811/252555190/I-tantsuet-i-poet-i-izmenyaet---poklonniki-ne-poverili-v-idilliyu-Tarzana-s-Korolevoy.html

Когда жена прощает, а поклонники все еще нет. Так можно назвать историю с комментариями, которые последовали под этим постом

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Последний пост Наташи Королевой в Instagram наделал шума. На фото Наташа читает книгу, а как всегда полуобнаженный Тарзан, поигрывая мускулами, пишет ее портрет на холсте. Пост певица подписала "семейная идиллия".

Скрин поста Наташи Королевой
photo: koroleva__star / Instagram
Скрин поста Наташи Королевой

Когда жена прощает, а поклонники все еще нет. Так можно назвать историю с комментариями, которые последовали под этим постом.

"Левой рукой, правая в телефоне – прям Юлий Цезарь", "Везде почему-то полуголый... И танцует, и поет, и рисует, и... изменяет, – талантище... жесть", "Были измены, "страдания", а теперь идиллия", – комментируют пост подписчики.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Напомним, об измене Тарзана плотно говорили прошлой осенью. Тогда стриптизер Тарзан устроил себе незабываемый уик-энд с двумя девушками. После него у Наташи Королевой пропали кое-какие драгоценности. Скрыть "шалости" Тарзана не вышло, история просочилась в СМИ. Тогда певица очень достойно смогла выйти из ситуации, а вот ее муженек до сих пор получает злые комментарии от поклонников Наташи.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
Теги:
Наташа Королева

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