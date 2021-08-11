"И танцует, и поет, и изменяет" – поклонники не поверили в идиллию Тарзана с Королевой

Когда жена прощает, а поклонники все еще нет. Так можно назвать историю с комментариями, которые последовали под этим постом

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Последний пост Наташи Королевой в Instagram наделал шума. На фото Наташа читает книгу, а как всегда полуобнаженный Тарзан, поигрывая мускулами, пишет ее портрет на холсте. Пост певица подписала "семейная идиллия".

photo: koroleva__star / Instagram Скрин поста Наташи Королевой

Когда жена прощает, а поклонники все еще нет. Так можно назвать историю с комментариями, которые последовали под этим постом.

"Левой рукой, правая в телефоне – прям Юлий Цезарь", "Везде почему-то полуголый... И танцует, и поет, и рисует, и... изменяет, – талантище... жесть", "Были измены, "страдания", а теперь идиллия", – комментируют пост подписчики.

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Напомним, об измене Тарзана плотно говорили прошлой осенью. Тогда стриптизер Тарзан устроил себе незабываемый уик-энд с двумя девушками. После него у Наташи Королевой пропали кое-какие драгоценности. Скрыть "шалости" Тарзана не вышло, история просочилась в СМИ. Тогда певица очень достойно смогла выйти из ситуации, а вот ее муженек до сих пор получает злые комментарии от поклонников Наташи.

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