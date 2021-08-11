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фронтмен группы Little Big Илья Прусикин 

"Литл биг перестал приносить деньги?" – поклонники не оценили съемку Прусикина в рекламе

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
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Sputnik Грузия
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Забавное рекламное видео не все оценили по достоинству. Нашлись и те, кто выступил с критикой Ильича

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Любимец миллионов, фронтмен группы Little Big Илья Прусихин попробовал заработать на рекламе в Instagram. Все бы ничего, да вот поклонники как-то не очень оценили Ильича в этом амплуа.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

"Когда хотел вынести годовой запас Coca-Cola Energy инкогнито, подобрал костюм, но что-то пошло не так", – подписал пост Ильич. На нем Прусикин в зеркальном костюме и таком же шлеме проникает в магазин, набирает полную тележку напитка. Но имидж ничто, жажда – все! Ильч снимает шлем, чтобы сделать глоточек и рассекречивает себя. И теперь его шоппинг резко превращается в побег от поклонников – покупатели узнали знаменитость, стали просить автограф.

Надо заметить, забавное видео не все оценили по достоинству. Нашлись и те, кто выступил с критикой Ильича. 

"Литл биг перестал приносить деньги?", "Сдулись пацаны, рекламой на хлеб зарабатывают", "Ильич, ну зачем…" – пишут разочарованные фаны.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
Теги:
Илья Прусикин, Little Big

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