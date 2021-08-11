Менеджер МакSим рассказала, когда звезда вернется на сцену

38-летняя исполнительница хита "Знаешь ли ты" больше месяца находилась в искусственной коме, заставляя фанатов переживать за ее здоровье

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Менеджер певицы МакSим рассказала о том, когда звезда сможет вернуться на сцену – Маргарита Соколова дала интервью РИА Новости.

19 июня МакSим подключили к ИВЛ, даже несмотря на отрицательный тест на коронавирус. Больше месяца звезда боролась за свою жизнь и наконец-то пришла в себя. Марина вышла на связь с фанатами и рассказала о своем самочувствии.

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С тех пор поклонников волнует вопрос – когда же МакSим сможет вернуться на сцену и порадует слушателей своим творчеством. Об этом рассказала менеджер звезды Маргарита Соколова.

В интервью РИА Новости, представительница отметила, что певица слишком слаба и пока не готова давать концерты и выпускать новые хиты. Артистка нуждается в длительной терапии.

"Она очень слабая, сама ходит еле-еле с сильным головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год – врачи строго запретили даже заниматься спортом", – рассказала Соколова и напомнила, что у Максимовой очень слабые легкие.

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