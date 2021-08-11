Валерий Меладзе рассмешил подписчиков семейным видео

Забавными видео Валерий радует поклонников уже не впервые. Ранее он показывал, какой может быть романтика новоиспеченных родителей

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сняли новую серию видео, под тегом "#заметкиродаков". Его Валерий выложил у себя в Instagram, подписав "Счастлив тот, кто счастлив дома".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

На видео супруги собираются на пикник. Валерий сиди за рулем авто, Альбина только в него садится. Родители начинают вспоминать, все ли взяли.

"Памперсы взяла? Пеленки взяла? От комаров взяла?" – спрашивает Валерий Альбину.

"Ты кресло поставил?" – отвечает ему певица.

И вот он тот неловкий момент – родители оборачиваются, чтобы проверить как там ребенок на заднем сиденье, а его нет. "А ребенок где?" – в оба голоса задают вопрос родители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Такими забавными видео Валерий радует поклонников уже не впервые. Ранее он показывал, какой может быть романтика новоиспеченных родителей.

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