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Певица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе

Валерий Меладзе рассмешил подписчиков семейным видео

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210811/252556518/Valeriy-Meladze-rassmeshil-podpischikov-semeynym-video.html

Забавными видео Валерий радует поклонников уже не впервые. Ранее он показывал, какой может быть романтика новоиспеченных родителей

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сняли новую серию видео, под тегом "#заметкиродаков". Его Валерий выложил у себя в Instagram, подписав "Счастлив тот, кто счастлив дома".

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

На видео супруги собираются на пикник. Валерий сиди за рулем авто, Альбина только в него садится. Родители начинают вспоминать, все ли взяли.

"Памперсы взяла? Пеленки взяла? От комаров взяла?" – спрашивает Валерий Альбину.

"Ты кресло поставил?" – отвечает ему певица.

И вот он тот неловкий момент – родители оборачиваются, чтобы проверить как там ребенок на заднем сиденье, а его нет. "А ребенок где?" – в оба голоса задают вопрос родители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Такими забавными видео Валерий радует поклонников уже не впервые. Ранее он показывал, какой может быть романтика новоиспеченных родителей.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
Теги:
Валерий Меладзе

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