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Певица Полина Гагарина

"Превращается в скелет": поклонники бьют тревогу из-за худобы Гагариной

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (614)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210811/252558230/Prevraschaetsya-v-skelet-poklonniki-byut-trevogu-iz-za-khudoby-Gagarinoy.html

Взволнованные поклонники просят звезду позабыть о строгих диетах и тренировках, и съесть "хоть что-то нормальное"

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Поклонники бьют тревогу из-за внешнего вида певицы Полины Гагариной – в Сети посчитали, что из-за изнуряющих диет звезда может превратиться в скелет.

Гагарина непрестанно демонстрирует свою стройную фигуру. Артистка сильно похудела, довела пресс до идеала и продолжает работать над рельефом. Несмотря на то, что в своем микроблоге звезда демонстрирует позитивный настрой, фанаты певицы переживают за нее.

Поклонники решили, что Гагарина переборщила с похудением и может довести себя до анорексии. Певица, в свою очередь, предпочитает не комментировать эти доводы и продолжает делиться снимками в купальниках.

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Публикация от Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987)

"У мамы новый купальник, новая шляпа и новый юный фотограф – моя Мир", – подписала очередной фотосет звезда.

"Бухенвальдский крепыш. Ужас, что с собой сделала", "Превращается в скелет", "Все хорошо, но надо немного поправиться", "Полина, поешь ты уже нормально", "Закругляйся с диетами, уже нездорово", – написали фанаты.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (614)

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