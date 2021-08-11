"Превращается в скелет": поклонники бьют тревогу из-за худобы Гагариной

Взволнованные поклонники просят звезду позабыть о строгих диетах и тренировках, и съесть "хоть что-то нормальное"

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Поклонники бьют тревогу из-за внешнего вида певицы Полины Гагариной – в Сети посчитали, что из-за изнуряющих диет звезда может превратиться в скелет.

Гагарина непрестанно демонстрирует свою стройную фигуру. Артистка сильно похудела, довела пресс до идеала и продолжает работать над рельефом. Несмотря на то, что в своем микроблоге звезда демонстрирует позитивный настрой, фанаты певицы переживают за нее.

Поклонники решили, что Гагарина переборщила с похудением и может довести себя до анорексии. Певица, в свою очередь, предпочитает не комментировать эти доводы и продолжает делиться снимками в купальниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987)

"У мамы новый купальник, новая шляпа и новый юный фотограф – моя Мир", – подписала очередной фотосет звезда.

"Бухенвальдский крепыш. Ужас, что с собой сделала", "Превращается в скелет", "Все хорошо, но надо немного поправиться", "Полина, поешь ты уже нормально", "Закругляйся с диетами, уже нездорово", – написали фанаты.

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