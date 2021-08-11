Серьезная сумма: раскрыт гонорар Тимати за шоу "Холостяк"

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Гонорар, который рэпер Тимати получил за участие в популярном шоу "Холостяк" раскрыли в Cети – "зарплата" музыканта поразила всех фанатов.
В прошлом году Тимати разошелся со своей возлюбленной Анастасией Решетовой и заявил, что идет на проект канала ТНТ "Холостяк". Восьмой сезон шоу давно подошел к концу, но до сих пор обсуждается в Cети, а все благодаря его герою.
Не так давно репортер "СтарХита" поговорили с источниками ТНТ и выяснил, какой гонорар канал выплатил Тимати за участие в "Холостяке".
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Со слов источников, эта сумма превысила зарплаты всех предыдущих холостяков и составила не меньше 45 миллионов российских рублей.
"Канал мог пойти на дополнительные уступки из-за того, что до старта проекта музыкант расстался с моделью Анастасией Решетовой", – отметил источник и добавил, что именно это сыграло на руку рэперу и он попросил большую зарплату.
Напомним, что в восьмом сезоне "Холостяка" победила модель из Барселоны – Катя Сафарова, которая даже пришла с Тимати на церемонию "МУЗ ТВ", но после пара рассталась.
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