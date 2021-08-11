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Когда ты мать троих: Седокова похвасталась фигурой и рассмешила Сеть

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (615)
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Sputnik Грузия
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Певица специально привлекла внимание к самой пышной части своего тела, но неожиданно в кадр попал еще один участник съемки

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Российская певица Анна Седокова похвасталось своей фигурой: в сети обсуждают сексуальное, но в то же время смешное видео от "матери троих".

38-летняя Анна - многодетная мать. Но это не мешает певице выбирать самые откровенные наряды. Теперь же звезда решила пошутить по этому поводу и показала себя без изъянов.

На своей страничке в Instagram Седокова поделилась новым видео, где показала себя, танцующую в золотом бикини под песню "Привязана к тебе".

Артистка старательно хвасталась своими женственными формами, привлекая внимание к самой пышной части тела - груди.

В один момент в кадре появились детские руки с игрушечными машинками. Таким образом маленький сын Анны захотел внести свою лепту в создание видео.

"Когда ты мать троих, но все еще не теряешь надежду быть секси", - подписала ролик певица и рассмешила подписчиков.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (615)
Теги:
Анная Седокова

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