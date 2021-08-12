Отписка! Бойфренд Меган Фокс побрился налысо и разозлил актрису

Звезда фильма "Трансформеры" отписалась от возлюбленного в социальных сетях, но не стала комментировать свой поступок

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Американская актриса Меган Фокс удивила подписчиков – звезда плохо отреагировала не перемены во внешности нового бойфренда и отписалась от него в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Фокс и рэпер Machine Gun Kelly – одна из самых неоднозначных пар в Голливуде. Сначала фанаты удивлялись тому, как такие звезды уживаются вместе, ведь у них большая разница в возрасте, а Меган оставила мужа и детей ради молодого бойфренда. А после пара шокировала всех интимными фактами из своей спальни и слишком оригинальными признаниями в любви.

В последнее время в поведении рэпера наметились еще более странные перемены. Сначала бойфренд Фокс сделал тату с парнем одной из сестер Кардашьян, а после побрился налысо. Все это сильно разозлило Меган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyrical Lemonade (@lyricalemonade)

Звезда перестала оставлять лайки и комментарии под постами бойфренда, а после просто отписалась от бойфренда. Актриса не стала объяснять свой поступок, но фанаты тут же заподозрили, что в отношениях влюбленных назрел кризис.

Читайте также: