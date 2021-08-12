Отписка! Бойфренд Меган Фокс побрился налысо и разозлил актрису

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Американская актриса Меган Фокс удивила подписчиков – звезда плохо отреагировала не перемены во внешности нового бойфренда и отписалась от него в соцсетях.
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Фокс и рэпер Machine Gun Kelly – одна из самых неоднозначных пар в Голливуде. Сначала фанаты удивлялись тому, как такие звезды уживаются вместе, ведь у них большая разница в возрасте, а Меган оставила мужа и детей ради молодого бойфренда. А после пара шокировала всех интимными фактами из своей спальни и слишком оригинальными признаниями в любви.
В последнее время в поведении рэпера наметились еще более странные перемены. Сначала бойфренд Фокс сделал тату с парнем одной из сестер Кардашьян, а после побрился налысо. Все это сильно разозлило Меган.
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Звезда перестала оставлять лайки и комментарии под постами бойфренда, а после просто отписалась от бойфренда. Актриса не стала объяснять свой поступок, но фанаты тут же заподозрили, что в отношениях влюбленных назрел кризис.
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