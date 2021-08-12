"Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер вместе!" – что пишут американские таблоиды

По информации СМИ, 52-летняя Энистон и 54-летний Швиммер, сыгравшие в сериале пару Рэйчел Грин и Росса Геллара, стали переписываться в начале этого года

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Фанаты сериала "Друзья" в восторге – Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, признавшись, что они были "влюблены" друг в друга во время работы в картине, начали сближаться.

По информации издания Closer, 52-летняя Энистон и 54-летний Швиммер, сыгравшие в сериале пару Рэйчел Грин и Росса Геллара, стали переписываться в начале этого года. А в июле Швиммер даже летел повидаться с Энистон в Лос-Анджелес.

"Они проводили время в доме Джен, где она готовила ужины по вечерам, и наслаждались временем вместе, болтали и смеялись. Они также были замечены пьющими вино и увлеченными разговором во время прогулки по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Было ясно, что между ними много химии", – рассказал собеседник издания.

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Представитель Швиммера данную информацию пока не подтверждает.

Напомним, о реинкарнации "Друзей" стало ясно в феврале 2020 года. Тогда корпорация WarnerMedia заявила, что все главные актеры картины снимутся в специальном выпуске сериала.

Съемки спецвыпуска не раз откладывали из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Картина вышла на экраны в мае 2021 года.

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