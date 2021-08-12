"Ее музыка была для нее важнее, чем я" – Дима Гордей о расставании с Клавой Кокой

Гордей объяснил, что на него навалилось слишком много – и разрыв с девушкой, и внезапно выявленный сахарный диабет, поэтому он не выдержал и выговорился публично

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Дима Гордей и Клава Кока долго скрывали свой роман. И вот теперь, после того, как пара рассталась, вся страна долго говорит о разрыве. Оно и понятно – расставание не обошлось без скандала

Примерно с месяц назад Дима Гордей во всеуслышание заявил о разрыве с Клавой. Сделал он это у себя в Instagram.

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"Спасибо тебе за эти 2 года @klavacoca. Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!" – написал блогер.

Что и говорить, "вынос сора из избы" разозлил Клаву. Блогеру даже пришлось оправдываться. На днях в подкасте Эльдара Джарахова Гордей объяснил, что в тот период на него навалилось слишком много – и разрыв с девушкой, и внезапно выявленный сахарный диабет. Он не выдержал и выговорился публично.

"Все сводилось к тому, что ее музыка была для нее важнее, чем я. Для меня мое дело и цели тоже были важнее, чем она. Наши дела для нас имели большее значение. Так не должно быть. Кто-то должен уступить. Два плюса не сочетаются", – рассказал в интервью блогер.

Сейчас Гордей уже отпустил ситуацию. Он старается забыть про болезненное расставание и с оптимизмом смотрит в будущее. А Клава в это время греется на черноморском побережье Грузии.

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