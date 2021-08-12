Впервые после комы: МакSим поделилась фотографией из больницы

Звезда поделилась фотографией после того, как вышла из медикаментозной комы и удивила всех своих подписчиков

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Певица МакSим впервые после комы выложила фотографию из больницы – поклонники восхищаются позитивным настроением звезды.

Марина Максимова порадовала публику – звезда очнулась после медикаментозной комы и впервые вышла на связь с фанатами. МакSим призналась, что все еще чувствует слабость и головокружение, но опасность миновала и она уже находится в обычной палате.

Позднее Максимова, которая продолжает восстанавливаться после затяжной болезни, решила показать фото из больницы.

photo: maksimartist / Instagram Скрин сторис МакSим

Певица сфотографировала врача, который пришел навестить ее в защитном облачении. Костюм индивидуальной защиты был разрисован детскими рисунками и словами поддержки для певицы.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным!" – поделилась Марина.

Поклонники не перестают переживать за здоровье певицы и надеются, что в скором времени звезда вернется домой, а после и на сцену.

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