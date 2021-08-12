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Актриса Мерьем Узерли

"С днем рожденья меня!" – Мерьем Узерли оригинально поздравила себя с праздником

© AFP / TAYLOR HILL
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (619)
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Мерьем Узерли – актриса и модель турецко-немецкого происхождения. Самая известная роль звезды – образ Хюррем-Султан в сериале "Великолепный век"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Свой день рождения сегодня отмечает турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли. Звезде сериала "Великолепный век" исполнилось 38 лет.

И то, как сегодня сама себя поздравила Мерьем, – яркий пример остроумия и самоиронии.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"С днем рождения меня!" – написала актриса у себя в Instagram и выложила фото, где она с усиками держит в руках бокал с алкоголем и курит сигарету. Разумеется, все тысячи комментариев под постом – поздравления и признания в любви. Ну как такую не любить?

Мерьем Узерли – актриса и модель турецко-немецкого происхождения. Самая известная роль звезды – образ Хюррем-Султан в сериале "Великолепный век". Однако знаменитость принимала участие и в других интересных проектах.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Сейчас 38-летняя актриса по-прежнему снимается в кино, а также занимается воспитанием двоих дочерей – Лары и Лили Кои.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (619)
Теги:
Мерьем Узерли

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