16:24 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Том Харди

"Я английский актер. Мне положено материться" – Том Харди в новом интервью

© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZ
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0c/252565050.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210812/252565108/Ya-angliyskiy-akter-Mne-polozheno-materitsya--Tom-Khardi-v-novom-intervyu.html

Всемирную известность и популярность актеру принесли съемки в таких фильмах, как "Легенда", "Самый пьяный округ в мире" и "Выживший"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сексуальный, дерзкий, сногсшибательный Том Харди дал большое интервью журналу Esquire, где рассказал много интересного о себе. Собрали самые прикольные выдержки из интервью в рубрике "Правила жизни".

  • Я английский актер. Мне положено материться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

  • Я не борец. Я маленький лондонский мальчик-буржуа. Я не дерусь, я имитирую драку.
  • Я приучен к сцене – натаскан на Чехова и Шекспира.
  • Я никогда не сбрею бороду ради кого-то. Сбрить бороду – это как яйца отчекрыжить.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

  • Если бы у меня сейчас появилось 50 миллионов долларов, я бы просто больше времени проводил дома.

Напомним, 44-летний Том Харди родился в Лондоне в семье сценариста и художницы. Всемирную известность и популярность актеру принесли съемки в таких фильмах, как "Легенда", "Самый пьяный округ в мире" и "Выживший". Том является обладателем многих кинематографических наград и премий.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться