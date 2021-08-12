"Я английский актер. Мне положено материться" – Том Харди в новом интервью

Всемирную известность и популярность актеру принесли съемки в таких фильмах, как "Легенда", "Самый пьяный округ в мире" и "Выживший"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сексуальный, дерзкий, сногсшибательный Том Харди дал большое интервью журналу Esquire, где рассказал много интересного о себе. Собрали самые прикольные выдержки из интервью в рубрике "Правила жизни".

Я английский актер. Мне положено материться.

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Я не борец. Я маленький лондонский мальчик-буржуа. Я не дерусь, я имитирую драку.

Я приучен к сцене – натаскан на Чехова и Шекспира.

Я никогда не сбрею бороду ради кого-то. Сбрить бороду – это как яйца отчекрыжить.

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Если бы у меня сейчас появилось 50 миллионов долларов, я бы просто больше времени проводил дома.

Напомним, 44-летний Том Харди родился в Лондоне в семье сценариста и художницы. Всемирную известность и популярность актеру принесли съемки в таких фильмах, как "Легенда", "Самый пьяный округ в мире" и "Выживший". Том является обладателем многих кинематографических наград и премий.

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