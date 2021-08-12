16:24 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск

Семенович стала шатенкой? – что думают подписчики о новом образе звезды

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
123 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252303182.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210812/252565444/Semenovich-stala-shatenkoy--chto-dumayut-podpischiki-o-novom-obraze-zvezdy.html

Анна часто радует подписчиков публикациями в соцсетях – почти каждый день поклонники могут наслаждаться новыми фото и историями от звезды

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович удивила подписчиков новым имиджем. У себя в Instagram звезда выложила фото, на котором она с темными волосами и в образе лесной феи.

"Любимые, как я вам в роли лесной феи? Да еще шатенка, может, мне сменить имидж? Голосуем", – подписала пост Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Ну красотка!", "В любом образе, Аня, вы прекрасны!!!", "Очень идет этот цвет волос. Огонь!", "Пожалуй, один из лучших ваших образов, по крайней мере для меня", – пишут восторженные подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Кстати, Анна часто радует подписчиков публикациями в соцсетях. На ее Instagram подписано два миллиона подписчиков. И почти каждый день поклонники могут наслаждаться новыми фото и историями от звезды.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
Теги:
Анна Семенович

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться