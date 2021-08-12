Семенович стала шатенкой? – что думают подписчики о новом образе звезды

Анна часто радует подписчиков публикациями в соцсетях – почти каждый день поклонники могут наслаждаться новыми фото и историями от звезды

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович удивила подписчиков новым имиджем. У себя в Instagram звезда выложила фото, на котором она с темными волосами и в образе лесной феи.

"Любимые, как я вам в роли лесной феи? Да еще шатенка, может, мне сменить имидж? Голосуем", – подписала пост Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Ну красотка!", "В любом образе, Аня, вы прекрасны!!!", "Очень идет этот цвет волос. Огонь!", "Пожалуй, один из лучших ваших образов, по крайней мере для меня", – пишут восторженные подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Кстати, Анна часто радует подписчиков публикациями в соцсетях. На ее Instagram подписано два миллиона подписчиков. И почти каждый день поклонники могут наслаждаться новыми фото и историями от звезды.

Читайте также: