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Композитор Максим Фадеев

"Навсегда": Фадеев впервые за долгое время показал красавицу-жену

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
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Sputnik Грузия
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Бывший продюсер группы "Серебро" приготовил приятный подарок в честь особенного дня и порадовал свою избранницу

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российский продюсер и певец Максим Фадеев впервые за долгое время показал свою жену: это случилось в честь особенного дня в семье знаменитости.

53-летний Фадеев уже 30 лет счастлив в браке с женой Натальей. Но продюсер на любит говорить о личном и редко показывает любимую в своих соцсетях. Исключение Макс делает только в честь больших праздников.

Не так давно Фадеев поделился новым снимком красавицы-жены и произвел фурор в сети.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

На фотографии Наталья сидит на полу в длинном, летнем платье, а в руках держит подарок от супруга – огромную корзину с разноцветными, нежными цветами.

"С днем рождения Ангел! Навсегда", - подписал чувственный снимок жены продюсер.

Фанаты обрадовались "новой встрече" с Фадеевой и сразу же принялись поздравлять ее.

"Какая красавица"; "Счастливая"; "Нежная, прекрасная Наташа"; "Какие волосы шикарные"; "У вас потрясающая жена"; "Поздравляем красавицу", - рассыпались в комплиментах фанаты.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
Теги:
Максим Фадеев

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