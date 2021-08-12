"Навсегда": Фадеев впервые за долгое время показал красавицу-жену

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российский продюсер и певец Максим Фадеев впервые за долгое время показал свою жену: это случилось в честь особенного дня в семье знаменитости.
53-летний Фадеев уже 30 лет счастлив в браке с женой Натальей. Но продюсер на любит говорить о личном и редко показывает любимую в своих соцсетях. Исключение Макс делает только в честь больших праздников.
Не так давно Фадеев поделился новым снимком красавицы-жены и произвел фурор в сети.
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На фотографии Наталья сидит на полу в длинном, летнем платье, а в руках держит подарок от супруга – огромную корзину с разноцветными, нежными цветами.
"С днем рождения Ангел! Навсегда", - подписал чувственный снимок жены продюсер.
Фанаты обрадовались "новой встрече" с Фадеевой и сразу же принялись поздравлять ее.
"Какая красавица"; "Счастливая"; "Нежная, прекрасная Наташа"; "Какие волосы шикарные"; "У вас потрясающая жена"; "Поздравляем красавицу", - рассыпались в комплиментах фанаты.
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