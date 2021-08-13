"Выкладываю фото в купальнике" – подписчики оценили смешной пост Жанны Мартиросян

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна известна своим острым умом и колким юмором. Вот и сегодня Жанна Левина-Мартиросян порадовала поклонников своего Instagram

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Супруга шоумена Гарика Мартиросяна известна своим острым умом и колким юмором. Вот и сегодня Жанна Левина-Мартиросян порадовала поклонников своего Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Levina/Martirosyan (@jannalevina_martirosyan)

"Ко мне в Директ приходят разные вопросы, но летом особенно прогрессирует один – "Почему в инстаграм не выкладываете фотографии в купальниках?" Исправляюсь! И с удовольствием выкладываю фото в купальнике. Не знаю, кто эта девушка, но фото супер", – написала Жанна.

Подписчики в восторге. "Всех порвала!", "Как всегда остроумно, браво, Жанна", "Шляпа огонь. Вот если б Боярский в такой ходил", – пишут восторженные подписчики.

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