"Выкладываю фото в купальнике" – подписчики оценили смешной пост Жанны Мартиросян

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Супруга шоумена Гарика Мартиросяна известна своим острым умом и колким юмором. Вот и сегодня Жанна Левина-Мартиросян порадовала поклонников своего Instagram.
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"Ко мне в Директ приходят разные вопросы, но летом особенно прогрессирует один – "Почему в инстаграм не выкладываете фотографии в купальниках?" Исправляюсь! И с удовольствием выкладываю фото в купальнике. Не знаю, кто эта девушка, но фото супер", – написала Жанна.
Подписчики в восторге. "Всех порвала!", "Как всегда остроумно, браво, Жанна", "Шляпа огонь. Вот если б Боярский в такой ходил", – пишут восторженные подписчики.
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