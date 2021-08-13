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Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной

"Выкладываю фото в купальнике" – подписчики оценили смешной пост Жанны Мартиросян

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (625)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210813/252571159/Vykladyvayu-foto-v-kupalnike--podpischiki-otsenili-smeshnoy-post-Zhanny-Martirosyan.html

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна известна своим острым умом и колким юмором. Вот и сегодня Жанна Левина-Мартиросян порадовала поклонников своего Instagram

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Супруга шоумена Гарика Мартиросяна известна своим острым умом и колким юмором. Вот и сегодня Жанна Левина-Мартиросян порадовала поклонников своего Instagram.

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Публикация от Zhanna Levina/Martirosyan (@jannalevina_martirosyan)

"Ко мне в Директ приходят разные вопросы, но летом особенно прогрессирует один – "Почему в инстаграм не выкладываете фотографии в купальниках?" Исправляюсь! И с удовольствием выкладываю фото в купальнике. Не знаю, кто эта девушка, но фото супер", – написала Жанна.

Подписчики в восторге. "Всех порвала!", "Как всегда остроумно, браво, Жанна", "Шляпа огонь. Вот если б Боярский в такой ходил", – пишут восторженные подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (625)

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