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Моргенштерн и Дилара

Из секс-бомбы в леди: невеста Моргенштерна сменила стиль и поразила Сеть

photo: morgen_shtern / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (630)
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Поклонники пришли в восторг от нового преображения инстаблогера и снова позавидовали ее возлюбленному-рэперу

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Невеста эпатажного рэпера Моргенштерна Дилара превратилась из секс-бомбы в настоящую леди – чудеса такого преображения поразили поклонников.

Любимая Алишера, которая в скором времени станет его законной женой, пытается следовать по стопам бойфренда. Дилара завоевывает признание поклонников в социальных сетях. Девушка артиста любит удивлять всех сексуальными фото, где показывает все, чем ее наградила природа-мать. Но вот последняя публикация явно отличается от предыдущих.

Смена статуса повлияла на Дилару, из-за чего невеста Моргенштерна стала более серьезной – блогер изменила стиль и превратилась в леди.

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Публикация от ДилАра Зинатуллина (@influesii)

На новых фотографиях звезда Тиктока позировала в строгих брюках голубого цвета и классическом пиджаке. Многим показалось, что Дилара собралась на собеседование в крупную компанию, но никак не на съемки ролика своего возлюбленного.

Лишь одна деталь выдала истинную сущность Дилары. На одном кадре видно, что она расстегнула пиджак, под которым не было белья.

"Настоящая леди", "Ослепила красотой", "Моргену повезло", "Очень идет этот образ", "Неузнаваемая Ди", "Такая элегантная!" – прокомментировали подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (630)
Теги:
Моргенштерн, Дилара Зинатуллина

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