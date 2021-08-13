"Коньячок закусывает" – подписчики раскритиковали видео Бузовой в сетях

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Ольга Бузова, которая сейчас снимается в национальной версии музыкального телешоу "Х Фактор" в Беларуси показала смешное видео из-за кулис. Подписчики, похоже, не оценили.
"Спалили, ну а че? Жизнь одна, и да, я люблю колбасу и вообще пожрать на ночь. А вы?" – подписала ведущая пост в TikTok. На нем Ольга идет по коридору с тарелкой в руках. А кто-то сзади ее подкараулил и попросил повернуться. Ольга смешно еще разок откусывает кусочек, отставляет тарелку и делает вид, типа "не мое", при этом продолжая жевать.
Смешное и самокритичное видео талантливой шоу-дивы подписчики восприняли неоднозначно. Кто-то пожелал девушке приятного аппетита, а кто-то начал жестко критиковать.
"Коньячок закусывает", "Привычка осталась к халявной колбасе! Дом 2 – это диагноз", "Уже давно никому не интересно", – пишут те, что обожает вечно критиковать Бузову.
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