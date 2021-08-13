13:59 13 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6550
  • 100 RUB4.2369
  • USD3.1138
Поиск
Ольга Бузова

"Коньячок закусывает" – подписчики раскритиковали видео Бузовой в сетях

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (630)
97 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252224509.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210813/252571353/Konyachok-zakusyvaet--podpischiki-raskritikovali-video-Buzovoy-v-setyakh.html

Смешное и самокритичное видео талантливой шоу-дивы подписчики восприняли, как обычно, неоднозначно

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Ольга Бузова, которая сейчас снимается в национальной версии музыкального телешоу "Х Фактор" в Беларуси показала смешное видео из-за кулис. Подписчики, похоже, не оценили.

 

"Спалили, ну а че? Жизнь одна, и да, я люблю колбасу и вообще пожрать на ночь. А вы?" – подписала ведущая пост в TikTok. На нем Ольга идет по коридору с тарелкой в руках. А кто-то сзади ее подкараулил и попросил повернуться. Ольга смешно еще разок откусывает кусочек, отставляет тарелку и делает вид, типа "не мое", при этом продолжая жевать.

Смешное и самокритичное видео талантливой шоу-дивы подписчики восприняли неоднозначно. Кто-то пожелал девушке приятного аппетита, а кто-то начал жестко критиковать.

"Коньячок закусывает", "Привычка осталась к халявной колбасе! Дом 2 – это диагноз", "Уже давно никому не интересно", – пишут те, что обожает вечно критиковать Бузову.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (630)
Теги:
Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Паводковые воды в городе Бозкурт в провинции Кастамону в Турции
Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение
Дидгороба - Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
Дидгороба - Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться